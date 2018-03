Orsi: “Alla Juventus non sono marziani, lo dimostra il pari con la Spal”

Il tenico Nando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio CRC delle possibilità del Napoli nella corsa scudetto con la Juventus.

“Se l’Italia non si è qualificata, dei motivi ci sono. Adesso, mi sembra tutto approssimativo a partire dalle convocazioni e per finire alle formazioni. Vediamo queste amichevoli con un occhio diverso, aspettando il nuovo ciclo ed il nuovo ct.

La Juve non è una squadra di marziani e quindi può pareggiare con la Spal, vincere al 93esimo con la Lazio e questo significa che è una formazione vulnerabile. Lo scontro diretto non credo che sarà decisivo e il Napoli può anche pensare di pareggiarla perché poi la Juve avrà scontri importanti in cui può perdere punti”.

Comments

comments