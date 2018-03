Orsi: “Spalletti mette sempre in difficoltà Sarri, ha un’estasi tattica”

L’allenatore ed ex calciatore è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Se il Napoli pensa che il campionato è finito perché la Juve è avanti commette un grande errore. Tutto è ancora aperto anche perché nelle ultime 5 partite la Juve ha un calendario molto difficile e può commettere un passo falso.

Il pareggio di San Siro? a Spalletti piace incontrare e mettere in difficoltà il Napoli, contro gli azzurri ha un’estasi tattica calcistica e si vede. Contro l’Inter, Callejon e Insigne erano visibilmente in difficoltà. Spalletti ha fatto veramente bene.

Mercato? da domani tutti sanno che Reina è di un’altra squadra e credo siano state sbagliate le tempistiche. Si doveva arrivare tranquillamente alla fine per poi prendere ognuno la sua strada”.

