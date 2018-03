Orsi: “I tifosi giallorossi sono con Di Francesco, ma quanta fatica”

Gianluigi Orsi, giornalista di Rete e sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Dalle ultime notizie salta fuori che Pellegrini ha un risentimento muscolare all’adduttore sinistro ed anche se viene monitorato giorno per giorno non prenderà parte alla gara contro il Napoli. Dzeko quasi sicuramente prenderà il suo posto al centro d’attacco supportato da una possibile idea di schierare Defrel, il quale può aiutare in copertura a limitare la forza del Napoli; Nainggolan è in dubbio ma non credo ci rinuncerà mentre tornerà De Rossi.

Manolas non vive un bel momento ma gioca praticamente senza sosta da Agosto. Di Francesco pensava di avere una rosa molto più ampia ma a Monchi non è stato detto che alcuni giocatori non fossero stati subito pronti e quindi ora stanno subendo. La maggior parte dei tifosi sono dalla parte del Mister”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

