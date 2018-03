Oscar 2018: trionfa Kobe Bryant con “La forma dell’acqua”

Kobe Bryant trionfa anche agli Oscar

I premi Oscar 2018 sono stati assegnati a Los Angeles nella notte tra Domenica e Lunedì.

L’Oscar più importante della serata, quello per il miglior film, è stato vinto da La forma dell’acqua, che ha ottenuto in totale quattro riconoscimenti (tra cui anche quello per il miglior regista, vinto da Guillermo del Toro).

Il premio per il Miglior attore è stato vinto da Gary Oldman, che ha interpretato Winston Churchill in L’ora più buia; Kobe Bryant ha vinto un Oscar invece per un cortometraggio di animazione tratto da una lettera al Basket scritta da lui.

Il campione di Philadelphia dopo i tanti successi ottenuti in NBA si toglie la soddisfazione di trionfare anche alla notte degli Oscar.

