Palermo, Daprelà: “Col Napoli bisogna fare gol subito”

Il Palermo è il prossimo avversario del Napoli. In conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni Fabio Daprelà, calciatore del Palermo.

Queste le sue parole: “Abbiamo perso contro l’Inter a San Siro per degli episodi. Dobbiamo cercare di fare punti fuori casa, stiamo lavorando per questo. Il nostro obiettivo sono i 40 punti, poi si guarda altrove. L’Inter come il Napoli sono squadre di alto livello, dobbiamo fare gol contro il Napoli, poi tutto cambia, ti devi difendere in un altro modo. Io al centro della difesa? Sono giovane, ho 23 anni e finché posso correre preferisco fare l’esterno. Se al mister servo al centro lo faccio, ma la mia preferenza è quella, non scelgo. Voglio stare qui e giocarmi le mie carte, so quanto valgo. Quello che si scrive non mi interessa”.

