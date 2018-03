Palermo, Parma e Cesena

Quando la “provincia” del calcio italiano ribalta ogni pronostico. Sembra che sia successo apposta. Nella settimana delle polemiche per le dichiarazioni del Presidente della Lazio Lotito contro i club di provincia, le prime tre squadre del nostro campionato inciampano proprio contro questi ultimi.

Il Napoli perde a Palermo. La Roma all’Olimpico non va oltre un pareggio contro un Parma in pieno caos societario. La Juventus perde l’occasione di chiudere definitivamente il discorso scudetto pareggiando contro il Cesena al Manuzzi.

Ma mentre i rosanero si trovano a soli quattro punti dall‘Europa League, confermandosi insieme all’Empoli come la rivelazione di questo campionato, Parma e Cesena occupano rispettivamente l’ultimo e il penultimo posto in classifica.

L’ultimo turno di campionato ha quindi stravolto qualunque tipo di previsione ed ha regalato grandi emozioni, confermando che non sempre gli introiti fanno la differenza, e che squadre come Cesena e Parma possono, talvolta, fermare la corsa scudetto di Juventus e Roma.

Articolo di Alessandro De Mattia

