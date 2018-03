Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli ha fatto quello che doveva fare nella gara d’andanta e gli stava andando bene visto che fino al 60′ era in vantaggio. Ora in Serie A l’aspettano delle partite difficili, non credo proprio che se la giocheranno in Germania. Questa partita di Lipsia sarà solo un allenamento. Un gioiello del Napoli? In questo momento Allan non lo puoi sostituire”.

