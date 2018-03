Palmeri: “Il Napoli dal Sassuolo deve riprendere anche a giocare bene”

Il giornalista di beIN Sports ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“L’addio di Mondonico? Non è un caso se tutti hanno sempre tifato per le squadre che ha allenato, tutti gli volevano bene per la sua gentilezza e la sua disponibilità.

Juve-Napoli decisiva, serve però fare la prestazione e giocare meglio a Torino perchè gli azzurri – se vogliono riuscire a portare a casa un risultato positivo – non possono prescindere da una grande gara. Per avere di nuovo fiducia nei propri mezzi, il Napoli già a Reggio Emilia contro il Sassuolo deve fare una bella prestazione, la vittoria sul Genoa ha dato respiro ma adesso la squadra azzurra deve riprendere a fare ciò che sa fare: giocare bene”.

