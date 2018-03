Panchina d’oro, alle 13 sarà svelato il nome del vincitore

Quest’oggi, alle 13, a Coverciano sarà svelato il nome del vincitore della Panchina d’oro, il riconoscimento assegnato al migliore allenatore della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi.

La manifestazione, organizzata dalla FIGC attraverso il Settore Tecnico, si inserisce nel programma dei festeggiamenti per i 120 anni dalla fondazione della Federazione e si svolgerà, come al solito, nell’ambito di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti. Durante la mattinata, i tecnici saranno chiamati a votare per scegliere il migliore allenatore della stagione 2016/2017 di Serie A, Serie B (al quale verrà assegnata la Panchina d’argento) e Lega Pro. L’anno scorso il premio fu vinto da Maurizio Sarri.

