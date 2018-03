Panchina d’oro, premi speciali per due ex Napoli

Quest’oggi a Coverciano sono stati assegnati anche riconoscimenti specifici per i mister italiani all’estero.

Non solo Allegri, Semplici e Stroppa. Stamattina sono state assegnate da Renzo Ulivieri e Gianni Rivera anche delle “Panchine speciali” per tre allenatori italiani che lavorano all’estero: Roberto Bordin (Sheriff Tiraspol), Massimo Carrera (Spartak Mosca) e Marco Rossi (Dunajská Streda).

Roberto Bordin è stato calciatore (anche capitano) del Napoli fra il 1993 e il 1997, mentre Massimo Carrera indossò la maglia azzurra nell’ultimo anno pre-fallimento (2003/2004) in Serie B. Curiosità, il premio è stato consegnato dal presidente dell’assoallenatori Renzo Ulivieri, anch’esso ex partenopeo (fu mister del Napoli nella stagione 1998/1999).

