Panchina d’oro, niente bis per Sarri. Vince Allegri davanti a Gasperini

L’allenatore della Juventus riceve per la terza volta il prestigioso riconoscimento.

Non arriva una nuova “Panchina d’oro” per Maurizio Sarri, il tecnico del Napoli lascia il trofeo a Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli si è piazzato al terzo posto, in graduatoria è stato superato anche da Gian Piero Gasperini.

La classifica del podio ha visto Massimiliano Allegri della Juventus vincere con 19 voti, subito dietro Gian Piero Gasperini dell’Atalanta che di voti ne ha ottenuti 11. Soltanto 7 i voti a favore di Maurizio Sarri.

