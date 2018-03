Pandev: “Mai affrontare il Napoli a viso aperto: è il top in Italia”

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato un’intervista ai colleghi de Il Mattino, in occasione della partita contro il Napoli, sua ex squadra in cui ha militato per 3 anni.

“Quella di domenica sarà una gara molto complicata, contro la squadra che gioca meglio in Italia e, forse, anche in Europa. Noi dobbiamo affrontarli difendendo bene e senza distrazioni, non c’è altra soluzione: se giochi a viso aperto, gli azzurri ti massacrano.

Ad Hamsik e Maggio dirò di non smettere di credere nello Scudetto perché, nonostante il grande cammino della Juve, gli azzurri meritano questo titolo e hanno Sarri, uno dei migliori allenatori del momento: io credo che con dieci partite da giocare la lotta sia ancora lunga e lo scontro diretto sarà decisivo.

L’arrivo di Ballardini ha portato un nuovo modulo e, soprattutto, tanta serenità: ci siamo parlati e mi ha aiutato a mettere da parte le sfortune e gli infortuni degli ultimi mesi ed ora sono felice di ciò che sto dando per il Genoa.

La lotta salvezza? Quelle dietro non mollano niente e hanno cambiato marcia, ce lo aspettavamo: ma noi al momento siamo in una posizione tranquilla e giocheremo gli scontri diretti in casa, a Marassi, dove vincere non è facile per nessuno. Vogliamo una salvezza tranquilla, senza dover lottare fino all’ultima giornata come lo scorso anno”.

Comments

comments