Paolo Cannavaro: “Emozionante tornare al San Paolo. Non potevo essere un avversario”

L’ex capitano azzurro Paolo Cannavaro ha parlato del suo ritorno da avversario in occasione di Napoli – Sassuolo. Queste le parole dell’ex difensore partenopeo rilasciate a Sky sport:

“Eusebio Di Francesco al Napoli? Ne ha un bel po’ di estimatori e questo fa piacere anche alla squadra, significa che stiamo lavorando bene.

Tornare al San Paolo, quel che è stata casa mia, è stato emozionante. Dovevo essere un avversario, ma non è stato davvero possibile per me. Ringrazio il pubblico per tutto quello che mi ha dimostrato”.

