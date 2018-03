Paolo Del Genio: “Inler e Jorginho da recuperare – Lucas Leiva, ni. Allan, no. Vi dico perchè

Paolo Del Genio, Direttore di 100x100napoli e giornalista di Canale 8, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli all’interno della trasmissione “Radio Gol”. Queste le sue dichiarazioni:

Bagno di folla per Gabbiadini?

Tranne la prima partita in cui ha fatto un po’ fatica, nelle altre è stato decisivo. Non solo può essere determinante con i suoi calci piazzati, ma nelle due ultime gare ha segnato due gol. Non era facile comprendere subito gli automatismi già collaudati del Napoli ma lui ci è riuscito molto presto. La cosa più confortante è che tutto il Napoli si è mosso bene, compreso Gabbiadini.

Il turnover applicato da Benitez funziona?

Per quanto riguarda l’attacco, con Gabbiadini e anche Mertens che si è ripreso, tranne Higuain titolare indiscusso, cambiano le caratteristiche ma non la resa sul campo. Il valore e la pericolosità del Napoli non cambia. Laddove invece il Napoli deve fare il salto di qualità è a centrocampo, dove Inler e Jorginho non sono più quelli della scorsa stagione. Da adesso in poi si giocherà davvero tanto ed il Napoli ha bisogno Inler e Jorginho tornino a giocare ai livelli della passata stagione.

Allan e Lucas Leiva in mezzo al campo?

Sono due buonissimi calciatori. Il brasiliano del Liverpool non sta più giocando titolare, non so se con Benitez a Napoli ancora per una stagione possa approdare in azzurro. Allan la vedo difficile, per lui sarà asta. Credo lo si andrebbe ad acquistare ad un prezzo maggiore rispetto a quello che è il suo reale valore. Non credo il Napoli partecipi ad aste di questo tipo. La società azzurra ha già dimostrato di saper pescare ottimi calciatori poco noti anche a noi addetti ai lavori.

