Paradosso di chi lotta per lo Scudetto, ieri record negativo di spettatori

Incredibile ma vero, il Napoli ieri ha giocato in San Paolo vuoto per metà.





Sembra assurdo eppure è così. Da sempre esempio del tifo caloroso, del dodicesimo uomo in campo e del “tutto esaurito” anche in annate da retrocessione o in serie inferiori, la torcida azzurra sembra essere improvvisamente cambiata: per Napoli-Genoa ieri sera il San Paolo ha battuto in campionato il record negativo di spettatori stagionale.

Con la squadra che lotta punto a punto per lo Scudetto, con numeri da record contro la Juventus, ieri erano soltanto in 30.059 sugli spalti (il precedente dato negativo era fissato nei 32.940 di Napoli-Lazio). Ampi gli spazi vuoti fra i tifosi nell’impianto di Fuorigrotta, nonostante i prezzi economici e l’estrema valenza della gara in chiave Scudetto. Incredibile ma vero.

Per fortuna gli spettatori presenti ieri hanno spinto incessantemente, dal primo all’ultimo minuto, il Napoli verso una fondamentale vittoria confermando il vecchio detto del “pochi ma buoni“.

–

Comments

comments