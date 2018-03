Pardo: “Non mi è piaciuta la gestione delle coppe da parte di Sarri”

Pierluigi Pardo, giornalista di Premium Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”.

“Penso sia sbagliato abbandonare le competizioni. L’Europa League è una competizione ancora lunghissima per di più a febbraio è ancor più logorante, ma è l’eccezione che conferma la regola. Per la sfida che ha di fronte a sè in campionato e la rosa risicata che ha, Sarri inconsapevolmente la sua scelta l’ha già fatta. A me però non è piaciuta la gestione delle coppe da parte del Napoli. Ad esempio in Coppa Italia il discorso sarebbe stato diverso se avesse battuto l’Atalanta. La formula della competizione è molto più snella.

La Juventus non sta bene a centrocampo. Bisogna dire che ci sono delle assenze al di là di Dybala. Ad Allegri mancano Matuidi e Cuadrado. Marchisio non è mai tornata ai suoi livelli e Khedira non è in forma. In difesa aveva delle assenze che pesavano dal punto di vista del turnover. In questo momento la Juventus è Higuain che ha fatto reparto da solo. Il Tottenham ora è favorito per la qualificazione, ma la Juventus ha delle possibilità. Ho visto Allegri abbastanza nervoso. Il pareggio ci può stare, ma è chiaro che per come si era messa per la Juventus è una grande delusione”.

