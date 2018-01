Parisi: “Deulofeu segna e ha forza nelle gambe, ma tiene troppo palla”

L’agente Fabio Parisi ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di Deulofeu, che portò al Milan da intermediario.

“Mi sono occupato del trasferimento al Milan dall’Everton, non sono però l’agente. Posso dire che ha grande forza nelle gambe, segna ma attacca poco lo spazio e vuole più la palla nei piedi. Le cose però bisogna anche insegnarle e Sarri è bravissimo in questo, poi è da valutare la velocità dell’apprendimento. Le opportunità non sono molte come esterni, anche Verdi vuole palla tra i piedi, ma Sarri lo conosce bene”.