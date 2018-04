Parisi: “Leno e il Napoli si piacciono, la trattativa può decollare”

Fabio Parisi, intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



“Bernd Leno è un grande portiere, di livello, uno che è nella Nazionale più forte e andrà ai Mondiali. Se il Napoli ci pensa? certo, la società partenopea lo sta seguendo da un po’ anche se posso dire che non ha ancora avuto contatti diretti con il club. Per il momento c’è una trattativa in corso, c’è una clausola rescissoria come abitudine in Europa però è trattabile, il prezzo finale è pari alla volontà delle tre parti di trovare un punto comune.

Trattativa difficile? Sinceramente non credo che potrebbe essere qualcosa di lungo o pesante, soprattutto se dovesse iniziare nel migliore dei modi può decollare e atterrare presto. Che tipo di calciatore è? è un ragazzo con tante ambizioni in rampa di lancio, proprio come il Napoli, si è informato sugli azzurri ed anche per questo credo sia molto interessato. Caratterialmente è un leader, ha davvero tanta personalità ed è un tipo di portiere che fa anche da regista difensivo, è completo. Nel suo paese viene considerato fra i migliori estremi difensori, non a caso lo sta seguendo anche il Bayern Monaco da un po’ in caso di addio di Neuer”.

