Parma-Palermo, formazioni ufficiali: 3 ex azzurri fra i titolari

Queste le scelte di D’Aversa e Tedino per la sfida che si giocherà alle 20:30 all’Ennio Tardini di Parma.



PARMA (4-3-3): 1 Frattali; 23 Gazzola, 2 Iacoponi, 6 Lucarelli (cap.), 28 Gagliolo; 33 Dezi, 11 Munari, 29 Scavone; 26 Siligardi, 9 Calaiò, 20 Di Gaudio. In panchina: 22 Nardi, 35 Dini, 4 Vacca, 5 Di Cesare, 7 Mazzocchi, 8 Ciciretti, 10 Baraye, 14 Frediani, 16 Anastasio, 17 Barillà, 19 Insigne, 31 Sierralta. All.: D’Aversa.

PALERMO (3-5-2): 22 Pomini; 24 Szyminski, 6 Struna, 5 Rajkovic; 3 Rispoli, 35 Murawski, 8 Jajalo, 13 Gnahoré, 19 Aleesami; 10 Coronado, 30 Nestorovski. In panchina: 1 Maniero, 12 Posavec, 7 Trajkovski, 9 Moreo, 14 Rolando, 16 Balogh, 18 Chochev, 20 La Gumina, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 28 Dawidowicz, 32 Ingegneri. All.: Tedino.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Assistenti: Cecconi-Bresmes

Quarto uomo: Piscopo

