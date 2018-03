Parolo: “Siamo carichi per domani. Questa società deve giocare tutte le competizioni”

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, prima della sfida contro la Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Queste le sue parole a Style Radio: “Juve? Siamo carichi, abbiamo voglia di ripartire subito.

Milan? Sappiamo di aver fatto un’ottima partita, ci ha detto male. Abbiamo voglia di rifarci domani. Il Milan è stato bravo a difendersi, ci sono stati tanti tiri deviati finiti nelle mani di Donnarumma. Un po’ di sfortuna, ma bravo lui.

L’abbraccio dei tifosi? E’ bellissimo, dovrebbe tornare un’abitudine l’abbraccio con la Curva prima dell’inizio del match, darebbe una grande carica. Dobbiamo trovare con i tifosi il modo per farlo, stanno venendo sempre ed è un piacere averli con noi anche in trasferta. Si è creato un bel legame, dobbiamo dare tutto per loro come fanno con noi.

La Dinamo Kiev? Non l’abbiamo ancora studiata, è una squadra di grande tradizione. Se facciamo due gare da Lazio però sicuramente almeno un gol lo faremo (ride, ndr). In Europa concedono di più, vedremo, ora testa a domani.

La prima in casa? Dipende, sono dell’idea che il ritorno fuori casa possa essere un vantaggio da sfruttare se giochiamo bene l’andata. Ricordo il ritorno di Coppa Italia a Napoli di due anni fa, fare un gol in trasferta poi vuol dire tanto.

Piazzamento Champions o finale di Europa League? Non firmo, però la finale di Europa League sarebbe affascinante. Lazio punto d’arrivo? Sì, è una società in cui voglio lasciare qualcosa, che voglio aiutare a crescere ancora in questo percorso per arrivare ad essere sempre tra le prime quattro e competere ad alti livelli. Questa società deve essere sempre presente in tutte le competizioni, ha tanti tifosi che si sacrificano. Ad inizio stagione la Lazio viene messa sempre in fondo in classifica, una cosa che mi fa girare le scatole. Non saremo al top per budget e spese ma bisogna riconoscere il percorso che stiamo facendo, alzando sempre l’asticella un po’ di più.

La Juve? Sarà difficile, sappiamo qual è lo spirito di rivincita della Juve dopo le nostre due vittorie. L’importante sarà scendere in campo concentrati, loro sono una squadra di altissimo livello”.

Comments

comments