Pastore apre all’Inter: “Ci sono stati dei contatti, sarebbe una meta gradita”

L’Ex centrocampista del Palermo attualmente al PSG, Javier Pastore, ha aperto ad un eventuale arrivo all’Inter:

Dopo essersi rincorsi nelle ultime sessioni di mercato tra interesse mostrato e indiscrezioni su possibili proposte, finalmente arriva un dettaglio concreto nella storia tra Javier Pastore e l’Inter, e la fonte non potrebbe essere più diretta di così. Il fantasista argentino infatti, in un’intervista al quotidiano argentino Mundo D, ha svelato come ci siano stati già dei passi reali della società nerazzurra verso di lui, oltre a raccontare il rapporto di amicizia che lo lega a Walter Sabatini: “Il mio agente ha avuto dei contatti con l’Inter, ma stiamo parlando ancora di proposte iniziali, non c’è ancora nessun accordo. Se decidessi di lasciare il Paris Saint-Germain mi piacerebbe tornare in Italia, e l’Inter è una meta che gradirei. Con Sabatini c’è una sincera amicizia e ci sentiamo molto spesso, fu lui a portarmi in Italia”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com