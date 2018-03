Pavarese: “Insigne maggior talento italiano degli ultimi 20 anni”

L’ex dirigente di Napoli e Torino ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero.



“Insigne è il maggior talento italiano degli ultimi vent’anni, va supportato sempre, anche in giornate non positive. Se avesse fatto gol contro l’Argentina, la sua gara sarebbe stata giudicata in maniera diversa. Insigne con Raiola? Mi dispiacerebbe soprattutto per chi, fino ad oggi, l’ha rappresentato con grande onestà e signorilità. Con Raiola si inizierebbe a ragionare in maniera diversa, ma sono scelte personali. Simone Inzaghi è la vera rivelazione del calcio italiano, come Sarri. Ha fatto crescere la Lazio tra lo scetticismo generale. Lotito vorrà tenerselo stresso così come De Laurentiis con Sarri, che è già blindatissimo per i prossimi due anni”.

Comments

comments