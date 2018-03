Pavarese: “Mondonico era un grande amico. Spero che la Juve passerà il turno Champions”

Gigi Pavarese, direttore sportivo, è intervenuto a Radio Marte

“Stamattina alle 3:30 ho ricevuto la brutta telefonata, sono commosso. Mondonico era un grande allenatore, sapeva leggere le partite come pochi. Fece esordire un giovane Amauri, nonostante nessuno fosse d’accordo e poi sappiamo tutti che grande giocatore è diventato. Ci ha lasciato però col sorriso” .

“Il Milan ha ritrovato tanto entusiasmo dettato soprattutto dalla forza dei risultati. Hanno riaperto il campionato per l’Europa e ci credono come giusto che sia. Per la Juventus sabato sera sarà un bel banco di prova. Questa partita però potrebbe agevolare ed essere utile al Napoli e magari lasciarci qualcosa. Spero che la Juve supererà il turno di Champions e son sicuro che ce la potrà fare, in questo modo avrà da pensare anche alla semifinale” .

Comments

comments