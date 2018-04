Pavarese: “Quando mancano poche partite aumenta la pressione. Milik determinante”

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:

“La gioia col Chievo ha ripagato la delusione della vittoria della Juve contro la Lazio. Ero sempre stato fiducioso, il Napoli stava giocando bene, anche se era meno brillante del solito. La porta avversaria sembrava stregata.

Dobbiamo iniziare a capire che quando mancano poche partite, la tensione aumenta, così come la pressione. Milik è stato determinante e Sarri, per fortuna, inizierà ad avere i primi dubbi in attacco in chiave formazione”

Comments

comments