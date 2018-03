Pavoletti avvisa il Napoli: “Sono forti ma vogliamo battere una grande”

Il centravanti, rinato a Cagliari dopo il semestre partenopeo flop, ha parlato dopo la sfida col Chievo.



“Non ci voleva questa sconfitta, a mio avviso immeritata, ma adesso dobbiamo ripartire dalla prestazione e pensare già alla prossima. Adesso siamo coscienti del fatto che ci aspetta una settimana durissima che porterà al Napoli. Gli azzurri sono davvero forti, però nel calcio non c’è nulla di scontato e l’impossibile può diventare possibile. Davanti ai nostri tifosi, oltre il risultato, abbiamo sempre fatto belle gare e sento che arriverà il momento di una vittoria contro una grande squadra, quindi lunedì ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità, daremo di tutto in campo per ottenere dei punti”.

