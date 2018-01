Pavoletti: “Proveremo a far male alla Juve, cercherò di fare gol”

L’ex attaccante de Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita di Cagliari-Juventus in programma questa sera alle 20:45. Queste le sue parole:

“La Juventus? Sicuramente dovremo attaccare, non ci dobbiamo far disunire e restare concentrati fino all’ultimo. Grazie ai nostri tifosi proveremo a vincere. Io farò di tutto per metterli in difficoltà e provare a fare gol. Contro la Juventus non ti puoi solamente difendere, altrimenti ti possono fare gol in ogni occasione. Vogliamo provare a far male con le ripartenze”.