Pecci: “La Champions non penalizza la Juve”

Eraldo Pecci, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Non credo che chi gioca meno abbia più possibilità di vincere, quindi per me gli impegni di Champions non penalizzeranno la Juventus. Se andate a vedere le squadre dei campioni in tutta Europa sono sempre quelle che giocano di più, se passi il turno in Champions League le energie ti aumentano. Sarri? Per me l’allenatore di solito conta il giusto, ma lui è l’eccezione che conferma la regola: ha migliorato incredibilmente il rendimento di tanti azzurri”.

