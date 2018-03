Pecci: “La Juve è sempre forte ma il Napoli è lì e ce la può fare”

Eraldo Pecci, ex calciatore e commentatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Questo Napoli ce la può fare. Tutte le cavalcate positive o negative vanno sempre ricordate. I soliti Gobbi sono sempre forti e competitivi ma se il Napoli vince con la Roma, la Juve inizia a farsi due conti. La Juve ha la Champions ma il passaggio del turno ti carica non ti fa sentire la fatica però comunque sono partite insidiose soprattutto se nel cammino perdi qualcuno per infortunio.

Jorginho è cresciuto molto con Sarri, come tutti. Sarri è l’eccezione che conferma la regola. Per me il miglior giovane quest’anno è Barella del Cagliari, sta facendo davvero bene, è duttile ed avrà presto una grande carriera”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

