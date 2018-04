Pecci: “Il Napoli è un miracolo ma i mezzi sono quelli che sono”

Eraldo Pecci, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Il Napoli è un miracolo e bisogna applaudirlo. Ci sono troppe critiche intorno alla squadra, nelle coppe è uscito perché ha fatto turn over mettendo le riserve ed ora in campionato vogliono che Sarri faccia turn over.

I mezzi sono quelli che sono, per restare a certi livelli devi fare anche uno studio di bilancio su altri club e fare una cessione eccellente.

Koulibaly ha fatto una crescita impressionante ma non tutti la fanno, nella Juventus qualcuno farebbe fatica di andare in tribuna.

Squalificato Dybala la Juve vince 3-1 a Madrid, si fa male Pjanic ed entra Douglas Costa ch ti fa tre assist e segna”.

