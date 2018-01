Pedullà: “Fra Politano e il Napoli c’è un sondaggio della Juve”

Il giornalista conferma sul suo portale il clamoroso inserimento dei bianconeri. Queste le sue parole:

Iachini ha chiesto al Sassuolo di arrivare a una soluzione della vicenda Politano a strettissimo giro di posta. Tra poche ore c’è una partita importante e delicata contro l’Atalanta, l’esterno offensivo è una pedina fondamentale e per il momento non c’è un sostituto. Il Napoli può decidere anche di sfondare il muro dei 20 milioni, aggiungere Ounas in prestito e arrivare a una soluzione. Confermiamo il sondaggio Juve, ci aspettiamo anche smentite in tal senso, ma il mercato è fatto di azioni di disturbo, a maggior ragione se si tratta di due squadre in lotta per lo scudetto. Per ora il Sassuolo non ha preso una decisione definitiva, tiene conto della posizione di Iachini e aspetta l’ultima decisione di Squinzi, passaggio fondamentale per arrivare alla definitiva soluzione. Ma intanto la domanda è: Politano domani gioca?

Fonte: alfredopedulla.com