Pedullà: “Gli agenti di Lucas incontrano il Napoli. Maksimović saluta”

Il giornalista, esperto di mercato, commenta sul suo portale gli ultimi movimenti dei partenopei.

Il Napoli aspetta Younes, operazione anticipata, sta per salutare Maksimović che venerdì dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni dello Spartak Mosca, e valuta altre soluzioni o situazioni per l’esterno offensivo. Domani ci sarà l’incontro con gli intermediari di Lucas Moura: una chiacchierata non viene negata a nessuno, ma ripetiamo che resta un’operazione difficile non soltanto per gli aspetti economici. Capitolo Keita: non risultano offerte al Monaco e non ce ne saranno, al massimo un gradimento forte – da tempo – per l’attaccante. Nulla di più. Le ultime su Politano: ci stanno nuovi tentativi per portarlo a Napoli subito o a luglio, la seconda situazione resta più plausibile per le chiusure sia del club che – soprattutto – di Iachini. Non è, almeno oggi, un problema di contropartite ma della necessità di avere Politano per una comoda salvezza. Iachini è stato chiaro, ma per gli agenti di Politano conterà provarci fino all’ultimo.

Fonte: alfredopedulla.com