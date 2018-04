Pedullà: “Il Napoli ha rifiutato 70 milioni per Koulibaly”

Alfredo Pedullà ha parlato a calciomercatot8.com del futuro di Koulibaly nella prossima sessione di calciomercato:

“Sono molto curioso di capire fino a dove arriveranno le offerte per Koulibaly. Non dimentichiamo che per due estati di fila, il Chelsea ha messo sul tavolo del Napoli circa 70 milioni per il difensore senegalese. Per lui aumenteranno le offerte. C’è poi da verificare anche la situazione di Donnarumma mentre per Icardi non vedo onestamente un Inter senza il suo attaccante argentino”.

