Pedullà: “Leno ha detto sì al Napoli, è lui il dopo-Reina”

“Bernd Leno e non Rulli per il Napoli del futuro. La famosa eredità di Reina (da giorni e giorni in parola con il Milan, come avevano sentenziato i media spagnoli diversi mesi fa, aspettando la decisione sul futuro di Donnarumma) da assegnare a un portiere affidabile. Una pista che vi avevamo raccontato già a gennaio (e ancor prima lo scorso giugno), quella relativa a Leno, con il continuo declino di Rulli in tal senso e con la stima profonda verso un ’92 di assoluta qualità.

Leno ha detto sì al Napoli, feeling totale nel senso che è assolutamente ricambiato dalla società. Ci sarà tempo per entrare nei dettagli, ora il club azzurro è concentrato sul campionato e vive ogni giornata come una missione. Retroscena sulla clausola di Leno: fino alla mezzanotte di oggi si avvicina ai 26 milioni, da domani sarà di circa 28 milioni, un piccolo aumento già concordato. Ma ci sarà tempo e modo per trattare con il Bayer Leverkusen, per ora basta sapere che Leno – da settimane e settimane – resta il numero uno per il dopo-Reina in casa Napoli.”

