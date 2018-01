Pedullà: “Lucas proposto con insistenza ma non è affatto una pista calda”

Il giornalista esperto di calciomercato ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Sportitalia.



“Credo sia inutile parlare di Politano, il Sassuolo ha rifiutato un’ottima offerta ma senza l’inserimento di Maksimović; il serbo ex Torino se lascia gli azzurri in questo mese lo farà solo in prestito e per una squadra estera. Ad oggi non c’è reale urgenza esterno, Sarri voleva soltanto Verdi e tutto ciò che in questo momento potrebbe arrivare è un punto interrogativo.

Lucas è stato proposto al Napoli dai suoi procuratori, che continuano a insistere, ma ha un ingaggio importante ed un costo del cartellino che non è da meno, non è una pista calda ma non per una questione economica. De Laurentiis sarebbe disposto anche ad investire grosse cifre ma solo in presenza di un affare che porti un calciatore pronto e che convince pienamente Sarri sotto ogni punto di vista”.