Pedullà: “Reina-Milan, il Napoli è già al corrente di tutto”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha commentato sul suo portale la trattativa fra il portiere e i rossoneri.

“Pepe Reina e il Milan, il segreto di Pulcinella. Lo abbiamo detto a fine febbraio e lo ribadiamo, un discorso a prescindere dalla posizione di Donnarumma. Dopo il sondaggio rossonero che vi avevamo raccontato la scorsa estate, ma all’epoca non c’erano margini di manovra, lo scenario del quale si parlava già da tempo in Spagna è rimasto sempre in piedi, alimentato dal mancato rinnovo dell’esperto portiere in scadenza con il Napoli: l’agente Quilon era stato chiarissimo al riguardo, fugando qualsiasi dubbio. Ecco perché non è il caso di enfatizzare una situazione chiara, strada spianata: il Napoli sa già tutto da giorni”.

–

_

_

Fonte: alfredopedulla.com

Comments

comments