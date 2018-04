Pep contro Mou, il derby di Manchester vale il titolo

Giornata che potrebbe rivelarsi decisiva in Premier League, all’Etihad Stadium se il Manchester City vincesse contro lo United, si laureerebbe campione d’Inghilterra con sei turni d’anticipo.

Questa sera, ore 18.30, all’Etihad di Manchester si può decidere la Premier. Di scena, un derby dal sapore molto speciale: Pep contro Mou e non c’è forse partita migliore per la squadra di Guardiola di poter festeggiare il meritato titolo. I Citizens si avvicinano alla sfida con un cammino quasi netto, 27 vittorie, 3 pareggi e appena 1 sconfitta, quella contro lo scoppiettante Liverpool, che ha regalato a Pep anche un altro dispiacere, questa volta molto più bruciante, in Champions League. I punti di distanza tra Citizens e Red Devils al momento sono infatti 16 e in caso il City prevalesse sullo United diventerebbe irraggiungibile dai concittadini.

Weekend di derby nel calcio europeo: Sampdoria-Genoa, ManCity- ManUnited, Everton-Liverpool, senza dimenticare che domenica si giocheranno Real Madrid-Atletico Madrid e Chelsea-West Ham. Un occhio di riguardo poi anche verso la Bundesliga, con il titolo in arrivo per il Bayern Monaco di Jupp Heynckes: ai bavaresi oggi pomeriggio basterà battere l’Augsburg per vincere il 28esimo scudetto, il sesto consecutivo, con cinque turni d’anticipo.

Comments

comments