Il perchè della 17, i suoi gol più belli con il Napoli e il rapporto con De Laurentiis, il suo rimpianto. Hamsik: “Meritiamo lo scudetto”

Il capitano del Napoli Marek Hamsik considera quello fatto al Milan nel 2007-2008 il gol più bello segnato con la maglia del Napoli, mentre quello più emozionante è quello segnato alla Juventus nel 3-2 di Torino nel 2009-2010.

Hamsik ha raccontato di aver scelto Napoli perchè il club lo ha voluto ancora ragazzino. Napoli scelta di vita non solo per la bellezza della città, ma anche per il calore e l’affetto della gente. Inoltre Hamsik garantisce di non aver mai vacillato davanti alle proposte di Milan e Juventus e crede di chiudere la carriera a Napoli.

Questi alcuni passaggi dell’intervista di Hamsik che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Perchè la maglia numero 17? Sono arrivato nel 2007, sono nato il giorno 27 e avrei scelto la 7 che però ha preso Lavezzi. Non sono scaramantico e allora ho scelto la 17.

Con De Laurentiis ho un rapporto personale speciale. Ho il privilegio di confrontarmi direttamente con il Presidente senza filtri. Non sono mancate le discussioni ma sempre nel reciproco rispetto e se sono ancora qua è la conferma della stima radicata,

Ho appreso qualcosa da tutti gli allenatori anche se in maniera diversa, ma Sarri ha contribuito in maniera decisiva nel mio cambiamento. Fa nulla se mi sostituisce quasi sempre.

Il rimpianto? La semifinale di Europa League persa con la Dinamo Kiev, era giusto che andassimo noio a giocarci la finale.

La speranza? E’ la stessa dei tifosi, della squadra, di De Laurentiis: lo scudetto. E’ anche l’augurio di chi ama il calcio perchè giochiamo in maniera meravigliosamente bella e penso che meriteremmo di vincerlo”.

Fonte il Corriere dello Sport