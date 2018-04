Perez: “L’applauso dell’Allianz Stadium a Cristiano Ronaldo è stato emozionante”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus.

Queste le parole del presidente dei Blancos a La Gazzetta dello Sport: “Se voglio eguagliare le sei Champions League vinte da Santiago Bernabeu? Sì, Bernabeu è il nostro punto di riferimento e vogliamo seguire la sua strada conquistando un’altra Champions. La Fifa nel 2000 ci ha assegnato il titolo di miglior club del XX secolo. Lavoriamo per ricevere lo stesso riconoscimento nel XXI.

L’applauso dell’Allianz Stadium a Cristiano Ronaldo? Quanto è successo a Torino è stato molto emozionante e dimostra la grandezza della Juve e del suo pubblico. Il gol di Cristiano è stato uno dei più belli della storia, un gol meraviglioso del miglior giocatore del mondo. Mi ha chiamato anche Juan Carlos, il re della mia epoca, come lo definisco io, per fargli i complimenti.

Buffon? Buffon è un lusso per il calcio mondiale, per il suo talento, la professionalità e il rispetto per gli avversari. Tutti vorrebbero avere un grande come lui.

Higuain e l’Italia? Non mi sorprende, abbiamo avuto la fortuna di vederlo con noi. È rimasto nel cuore dei madridisti e lui sa con quale affetto lo ricordiamo”.

