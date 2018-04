Perin: “Non penso al Napoli, testa solo al campo non spreco energie”

Mattia Perin, portiere del Genoa, è uno degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione.

Perin per ora pensa solo alla sua squadra e a La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un’intervista. Queste le sue parole: “Napoli? Le voci di mercato non mi infastidiscono. Finchè si gioca, testa solo al campo, non spreco energie pensando al futuro.

Ho un eccellente rapporto con la città, Genova mi ha quasi adottato, sono arrivato a 15 anni. La qualità della vita è elevata, se una giornata nasce storta, guardo il mare da casa e mi torna il sorriso”.

Comments

comments