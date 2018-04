Perin: “Vincendo il Napoli è tutto aperto. Campionato bellissimo”

Mattia Perin, portiere del Genoa, è intervenuto a Tiki Taka.

Perin ha parlato degli infortuni e della lotta Scudetto: “Infortuni? Meglio non accadessero, però ti fanno cambiare, io spero in positivo. All’interno di una vita un infortunio è una stupidaggine.

Buffon? Sono cresciuto con lui, ho cominciato vedendo le sue parate e sicuramente rappresenta un punto d’arrivo. Averlo potuto vivere come compagno in Nazionale gioca solo a mio favore.

Il suo erede? Non ci siamo solo io e Donnarumma, ci sono tanti portieri italiani bravi, come Consigli, Sirigu e Sportiello. E’ sbagliato paragonare ogni portiere al nuovo Buffon.

Scudetto? Se il Chievo avesse vinto contro il Napoli il campionato sarebbe finito ma è tutto aperto visto che il Napoli ha vinto. E’ un bellissimo campionato e speriamo resti aperto fino all’ultima giornata.

Roma-Barcellona? I giocatori devono credere in qualcosa, giocarsi la partita, perchè farebbero un’impresa storica. Anche se la realtà è molto cruda. Io spero nella loro remuntada.

Rovesciata? E’ una cosa difficile da prevedere mentre il tiro vedi, capisci il movimento del giocatore. A me ne fece una Florenzi”.

