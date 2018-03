Perinetti a Premium: “Stasera è difficile ma vogliamo imitare la Spal”

Il direttore generale del Genoa, ex Napoli, ha parlato ai microfoni della pay-tv.



“Stasera sappiamo molto bene che per noi sarà ancora più difficile dopo il pareggio della Juve, però non vogliamo fare le vittime e faremo di tutto per giocare un grande match, magari proprio sulla falsa riga della Spal. Il Napoli? non sono certo il primo a dire che ha tantissime possibilità di gioco, con tatticismi straordinari, e per noi sarà dura fermarlo ma nel calcio mai dire mai; abbiamo sempre giocato bene contro le grandi. Perin? il Napoli non ce l’ha chiesto ma magari lo ha avvicinato attraverso anche terzi. Noi vogliamo tenercelo”.

