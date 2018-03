Perinetti: “Il Napoli deve lottare fino alla fine. Perin per ora resta al Genoa”

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto a Radio Marte

“Necco grande persona e professionista, lo ricordo con grande stima ed affetto. All’inizio avevamo Juric e la squadra girava bene ma non arrivavano i risultati e quindi abbiamo poi optato per Ballardini che comunque già conosceva l’ambiente. Noi dobbiamo lottare parecchio e finire il campionato in maniera dignitosa. Il Napoli deve rispettare il grande lavoro che ha fatto quest’anno ovviamente ha la Juventus che è una squadra abituata a vincere e che non molla mai. Ci sono cose che si costruiscono col tempo ma loro orgogliosamente lotteranno fino alla fine. Il Genoa dovrà dare il suo massimo per strappare punti a questo Napoli. Non sono d’accordo però che Reina abbia svolto le visite mediche in questo particolare periodo ma il Milan pensa ai propri obiettivi e son sicuro che il portiere del Napoli finirà il campionato in maniera professionale. Perin spero resti al Genoa, per ora non c’è nulla col Napoli ma se dovesse avere questa opportunità ne sarei contento e sicuramente noi non lo tratteremo qui” .

