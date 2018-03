Perinetti: “Napoli macchina perfetta, Sarri merita il Premio Maestrelli”

Il direttore sportivo del Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia del Premio Maestrelli. Queste le sue parole:

“Il Napoli è una macchina perfetta e divertente – ha detto il ds – per questo Sarri merita il premio e siamo felici di festeggiarlo questa sera. Nella gara di ieri però hanno sofferto tanto per batterci, questo dimostra che il Napoli è diventato più cinico e che il Genoa può salvarsi con facilità”.

“Non so se Perin sia un obiettivo del Napoli – ha aggiunto poi Perinetto commentando le voci che vorrebbero l’attuale numero 1 rossoblù prossimo sostituto di Reina in azzurro – sicuramente è un obiettivo del Genoa. Se riuscissimo a tenerlo per noi sarebbe una grande cosa, è il capitano ed è cresciuto con noi. Ma se dovessero arrivare offerte per lui da squadre che giocano la Champions League, sarebbe difficile dire no. Non so quali saranno le scelte del Napoli ma egoisticamente vorremmo tenerlo”.

“Un contratto già pronto per Criscito? Non so se sia già pronto il contratto ma di sicuro manca la firma del giocatore. Vedremo se tornerà da noi, di certo se scegliesse di tornare a Genova per vestire la nostra maglia ne saremmo onorati. Aspettiamo e vediamo che succede”

Comments

comments