Perotti: “Napoli condizionato dal gol di Dybala mentre a noi ci ha galvanizzati”

Diego Perotti, giocatore della Roma, ha parlato alla radio argentina AM1240, del condizionamento del Napoli nel giocare dopo la Juventus.

“Venivamo da due sconfitte con Shakhtar e Milan e dovevamo giocare contro la squadra col miglior gioco in Italia. Potrei sbagliarmi, ma il gol segnato da Dybala all’ultimo minuto contro la Lazio potrebbe averli condizionati, mentre a noi ci ha galvanizzati, perché la Lazio è una rivale diretta per la Champions. Loro hanno segnato subito ma siamo riusciti a rimanere in partita e infine a vincerla segnando 4 gol. Nessuno se lo aspettava, dato il nostro momento, ma abbiamo dato un segnale forte alle altre: vogliamo qualificarci per la Champions e passare il turno con lo Shakhtar”.

Comments

comments