Petrazzuolo: “Novità importanti. Il campionato non è finito”

Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, è intervenuto a Radio Marte

“Ho una novità importante per quanto riguarda radio marte e napoli magazine, perchè a me piace cambiare e fare cose nuove. Da oggi sia radio marte che notte azzurra saranno trasmesse in streaming su napoli magazine. Il Napoli non deve demoralizzarsi, non devono avere paura niente è finito, certo non stiamo qui a secciare la Juve perchè hanno una rosa eccezionale ma non dimentichiamoci che loro hanno un mese di Aprile molto difficile. Se poi faranno più punti di noi, allora tanto di cappello” .

