Pezzella: “Domenica sarò davanti alla tv per tifare Napoli”

Giuseppe Pezzella, giocatore napoletano dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Napoli-Udinese e della prossima sfida scudetto tra gli azzurri e la Juventus.

“Abbiamo fatto una buona gara contro un grande Napoli che lotta per altri obiettivi, nel primo tempo abbiamo fatto bene quello che ci ha chiesto il mister, nel secondo abbiamo sbagliato qualche marcatura e preso i gol. Oggi abbiamo dato tutto, la partita importante però è quella di domenica con il Crotone, la buona prestazione può darci una spinta in più. Juve-Napoli? Sono napoletano, domenica sera sarò davanti alla tv a fare il tifo per il Napoli”.

