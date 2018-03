Piá: “Vincere aiuta a vincere, atteggiamento sbagliato ieri sera”

L’ex calciatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Se mi sorpende dopo anni di rivedere Napoli-Spal dalla Serie C alla Serie A? Si sapeva e si sperava che il Napoli poteva tornare nel calcio che conta, la Spal invece è tornata a sorpresa ma con una programmazione importante.

Se ai tempi delle due promozioni si parlava durante il campionato dell’obiettivo e di tralasciare la Coppa Italia? sinceramente no, vincere aiuta a vincere, penso che l’atteggiamento debba essere sempre quello di vincere tutte le partite.

Sono d’accordo con Sarri e sulle dichiarazioni post-gara, credo sia un problema mentale, l’atteggiamento è stato errato sia dei titolarissimi che di quelli panchinari. Il Napoli di ieri è una squadra che non avevamo mai visto, peccato per ieri. Una gara sbagliata però non manderà giù tutto quello di buono che hanno fatto, almeno credo”.

