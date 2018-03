Piccinini: “Passo falso enorme della Juve, il Napoli ha un vantaggio mentale”

Il giornalista e telecronista Mediaset ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“La stagione del Napoli? ovviamente c’è stata la delusione delle eliminazione dalle coppe, lo comprendo e lo condivido, ma ora c’è il vantaggio di non avere più altri impegni oltre il campionato. Credo che il grande obiettivo del Napoli sia sempre stato quello di avere lo scontro diretto con la Juve con la possibilità di sorpasso.

–

Da esterno dico, quale migliore soluzione per decidere il campionato se non lo scontro diretto? è chiaro che i bianconeri possono avere due risultati su tre probabilmente, ma mentalmente avere il destino fra le proprie mani vincendole tutte è molto importante psicologicamente. La Juventus ha fatto un passo falso enorme con il pareggio in casa della Spal, vedo che stanno cercando di minimizzarlo ma sulla classifica potrebbe avere un peso molto importante”.

