Pioli: “Astori era un persona e un capitano speciale”

“Il primo pensiero va a Davide, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Era una persona e un capitano speciale, trovava sempre il modo e il tempo giusti per dire le cose a me e ai compagni, era generoso, disponibile e altruista. Me lo son goduto per troppo poco tempo. Mi mancherà ogni giorno che vado al campo. Un pensiero ai genitori e al fratelli. Se Davide era una persona speciale è perchè loro sono speciali. Li incontrerò presto.

Non ho parole per consolare Francesca e Vittoria. La promessa è che noi per loro ci saremo sempre per loro. I tifosi hanno a volte la lingua lunga ma hanno un cuore grandissimo. Avrei voluto avere la forza e il coraggio di abbracciarli tutti per consolarci e trovare la forza per andare avanti.

Ringrazio tutti il mondo del calcio per la partecipazione sentita. E’ merito di Davide per quello che ha saputo trasmettere. Significa che al mondo ci sono dei principi. Toccherà a noi seguire l’esempio di Davide e portarli avanti. La nostra proprietà si è contraddistinta per serietà, disponibilità, sensibilità. Sta facendo tutto il possibile.