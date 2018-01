Pioli: “Dobbiamo continuare a crescere. Perdere sarebbe stato uno spreco”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha commentato nel postagara la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Ad Icardi abbiamo concesso troppo spazio, un attaccante così ti anticipa e ti colpisce. Dovevamo passare in vantaggio, lo avremmo meritato ma non ci siamo riusciti. Perdere sarebbe stato uno spreco, la squadra mi è piaciuta molto. Il bicchiere è mezzo pieno per la prestazione, in queste ultime due partite potevamo portare qualcosa in più a livello di risultati.

Europa League? Dobbiamo dare l’obiettivo di continuare a crescere, le nostre prestazioni certificano la crescita e una buona qualità della rosa.Vogliamo giocarci ogni partita per fare più punti possibili, ora riposiamo perché la squadra ha lavorato tanto sotto tutti i punti di vista. Poi ripartiamo per fare il meglio possibile, alla fine tireremo le somme. Siamo stati fedeli ai nostri concetti fino alla fine e siamo stati giustamente premiati: sarebbe stata una beffa non uscire con almeno un punto. Ho un gruppo molto determinato, lavora sempre per crescere e migliorare. Insisteremo, sono contento per quello che stiamo facendo ma possiamo fare ancora meglio.

Icardi e Simeone? Hanno caratteristiche diverse. Giovanni è un grande lavoratore, con queste qualità e questa testa arriverà lontano. Sono contento delle sue prestazioni, un attaccante non si giudica solo dal gol: lui ha sempre fatto grandi cose anche quando non ha segnato. Icardi è uno che capisce per primo dove può arrivare la palla, come ingannare i difensori avversari”.